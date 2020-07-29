28 июля в Узбекистане было зарегистрировано 684 случаев коронавируса — это самый высокий показатель дневного прироста с середины марта, когда был выявлен первый случай. Общее число подтвержденных случаев достигло 21893, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

125 случаев выявлено в карантинном центре в Ташкентской области и 559 — среди контактировавших с инфицированными коронавирусом.

В течение дня сообщено о смерти пяти пациентов, у которых был COVID-19, в столице. Среди них — две беременные женщины (всего за четыре дня сообщено о пяти случаях смерти беременных). Общее число скончавшихся пациентов, о которых сообщил Минздрав, достигло 126.

Список умерших пациентов:

34-летняя Ш. М., находившаяся примерно на 28-й неделе беременности;

40-летняя М. К., бывшая примерно на 32-й неделе беременности;

73-летняя У. Т.;

61-летний М. М.;

50-летний Р. Д.

За день был выписан 591 выздоровевший пациент, общее число вылечившихся составляет 12265, или 56%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 9502 пациента, состояние 206 из них тяжелое, 91 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.