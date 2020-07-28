Во вьетнамском городе Дананг и близлежащих провинциях зафиксировали вспышку нового типа коронавируса, сообщило РИА Новости со ссылкой на официальный портал правительства страны.

За последние пять дней в стране зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции, два пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат пациентов с COVID-19.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.

В целях недопущения распространения инфекции эксперты Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, выезжающих из Дананга. Отмечается, что Министерство здравоохранения Вьетнама направило специалистов в город, чтобы помочь сдержать вспышку.

Первые случаи заражения коронавирусом в стране выявили еще в январе. После этого власти отменили занятия в школах, ввели социальное дистанцирование, самоизоляцию и закрыли границы. В результате введения ограничительных мер распространение коронавируса удалось сдержать.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Власти страны провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тысяч человек.

По словам медиков, до вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.