Агентство по управлению государственными активами выставит на продажу в целостности бывшее административное здание акционерного общества «Узбекэнерго», сообщила пресс-служба агентства.

Начальная цена здания, расположенного по адресу: улица Истиклол, 6, в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, составляет 85,01 млрд сумов.

Здание реализуется согласно постановлению Кабинета Министров «О дополнительных мерах по привлечению инвестиций в объекты государственной собственности в Ташкенте».

Инвестор будет обязан построить на этом месте современный отель с вместимостью не менее 200 человек, торговый и развлекательный центры. При строительстве комплекса необходимо применить «лучшие примеры городского планирования, современных строительных стандартов и архитектурных решений, используемых в крупных мегаполисах», пишет пресс-служба агентства.

Строить новые здания разрешается за счет сноса существующих зданий и сооружений. Победитель тендера должен согласовать внешний дизайн и проект строительства с Министерством строительства, отмечается в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимаются через электронную онлайн-аукцион платформу E-ijro auksion. Участник должен внести депозит в размере не менее 5% от покупной цены объекта на специальный счет Центра по организации электронных онлайн-аукционов. Вместе с документами для участия в тендере потенциальному инвестору также необходимо предоставить концепцию реализации проекта.

Предложения, полученные от участников торгов, будут направлены в Государственную комиссию по проведению тендерных торгов по продаже государственного имущества для общего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Решение комиссии по итогам тендера будет опубликовано в СМИ в течение одного месяца с момента окончания приема заявок на участие в тендере.

Отметим, что здание «Узбекэнерго», расположенное в самом центра города и выходящее торцевой стороной к скверу Амира Темура, перестало использоваться как административное вскоре после создания Министерства энергетики.

Новое ведомство заняло здание «Узбекнефтегаза», расположенное по улице Истикбол, 21. Созданные на базе «Узбекэнерго» компании «Тепловые электрические станции», «Национальные электрические сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети» сейчас работают в офисах на проспекте Бунёдкор, 23, улице Осиё, 42 и проспекте Мустакиллик, 68, соответственно.

Документом об организации деятельности Минэнерго предписывалось освободить административное здание «Узбекэнерго» и прилегающую к нему территорию под строительство современного гостиничного комплекса.