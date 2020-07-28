Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития подготовил еще одну партию из 100 тысяч приборов тест-систем для выявления РНК коронавируса, сообщила пресс-служба Мининноваций.

Лаборатории центров санитарно-эпидемиологического благополучия в Джизакской, Андижанской области и Ташкенте получили 40 тысяч из них, остальное отправят в другие регионы страны.

Биотехнологи центра в марте разработали собственную полноценную тест-систему, основанную на анализе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) двух участков генома вируса COVID-19. Производителем является стартап центра — местная компания Biotest-Lab. Мощность производства составит 500 тысяч систем в месяц и практически покроет потребности страны в тест-системах при проведении 20 тысяч анализов в день.

Для использования этих систем диагностирования необходимо взять образец из носоглотки человека, так как именно там наблюдается наибольшее скопление вируса. Анализ занимает около 5−6 часов, поскольку, как отмечают разработчики, это не экспресс-тест, а полноценный тест который можно использовать только в специализированных лабораториях.

«После проведения нами клинических испытаний результаты показали, что наша тест-система не только не уступает тест-системам, которые завозятся сегодня из Китая и России, но даже обладает высокой чувствительностью и специфичностью. И сегодня она является единственной тест-системой, которая зарегистрирована в Министерстве здравоохранения [Узбекистана], и успешно применяется в лабораториях республики», — отметила заведующая лаборатории биотехнологии Центра передовых технологий Дилбар Далимова.

Первая партия в 50 тысяч приборов тест-систем была выпущена в конце апреля, после прохождения испытаний ее передали в Агентство санитарно-эпидемиологического надзора.