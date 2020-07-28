Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении учредителя Straus House Иброхима Исроилова, директора Абдуллы Махмуталиева, замдиректора Дильшода Кутпиддинова и главного бухгалтера Одилжона Саидова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Последнее заседание судебного процесса, начатого в конце февраля, состоялось 27 июля. Председательствовал судья Одилбек Илхомжонов. В качестве пострадавших в суде выступил 321 человек, следует из данных на сайте Верховного суда.

Иброхим Исроилов был признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса:

пункты «а» и «в» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере, организованной группой или в ее интересах);

часть 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере);

часть 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере);

статья 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности);

пункт «а» части 2 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), совершенные в отношении паспорта, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности);

пункт «а» части 3 статьи 238 (лжесвидетельство в интересах организованной группы).

По вышеуказанным статьям УК учредитель Straus House приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии.

Директор компании Абдулла Махмуталиев признан судом виновным по пунктам «а», «в» части 4 статьи 168, части 3 статьи 184, части 1 статьи 189 и пункту «а» части 2 статьи 227 УК и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии.

Замдиректора Дильшод Кутпиддинов также признан виновным по аналогичным статьям и приговорен к 8 годам 5 месяцам и 26 дням лишения свободы в колонии. Бухгалтер Одилжон Саидов признан виновным по тем же статьям УК и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Суд установил, что конфискованное имущество в рамках уголовного дела будет использовано для компенсации в пропорциональном порядке ущерба, нанесенного пострадавшим.

Подсудимые в солидарном порядке также должны выплатить в пользу государства 222,3 млн сумов и компенсацию пострадавшим от деятельности Straus House.

Кроме того, Иброхим Исроилов должен выплатить компенсацию пострадавшим в рамках деятельности компаний Ezoz Max и СFS Max.

Суд также определил, что средства в размере 1,8 млрд сумов, находящиеся на расчетном счете Следственного департамента при МВД и перечисленные пакистанской компанией Chemikals & Marbels Lahore в рамках контракта на покупку цыплят страуса, будут направлены на покрытие материального ущерба в пропорциональном порядке.

Предыстория

В сентябре 2019 года Следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении учредителя Straus House Иброхима Исроилова и других лиц по пункту «а» части 4 статьи 168 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе следствия выяснилось, что должностные лица Straus House оформляли договоры с физическими и юридическими лицами на поставку в течение 90 дней цыплят страуса из Африки по 1,8 млн сумов каждый. Компания предлагала гражданам приобретать цыплят для выращивания и обещала выкупить их обратно спустя 12−14 месяцев, когда экзотическая птица достигнет взрослого возраста. Кроме того, компания утверждала, что научит клиентов, как выращивать и ухаживать за птицами, и давала гарантии бесплатной ветеринарной поддержки каждый месяц.

Согласно договорам, на расчетный счет компании поступило 16,1 млрд сумов, включая 3,8 млрд сумов в виде кредитных средств граждан, однако Straus House не выполнила обязательства в указанный срок перед сотнями лиц и потратила 7,2 млрд сумов на личные нужды.

В итоге, согласно обвинительному заключению, материальный ущерб составил 7,9 млрд сумов, из которых 1,84 млрд сумов удалось покрыть во время предварительного следствия. Кроме того, произведена оценка четырех автомобилей Lacetti, по одному Spark и Malibu, а также наложен арест на дом в Юнусабадском районе столицы.