Galaxy A51 стал бестселлером среди Android-смартфонов в первом квартале 2020 года по данным аналитической компании Strategy Analytics. На эту модель приходится 2,3% всего объема смартфонов, реализованных в мире в течение трех первых месяцев 2020 года. Galaxy A51 популярен во всех регионах, особенно в Европе и Азии, отмечает Strategy Analytics.





Кроме того, в числе бестселлеров за указанный период оказались флагманский Galaxy S20+, продажи которого составили 1,7%, а также Galaxy A10S (1,6%) и A20S (1,4%).

Высокий спрос на премиальную новинку 2020 года специалисты аналитической компании объясняют тем, что пользователи мобильных устройств в этом году отдавали предпочтение новым Android-моделям, которые обеспечивают максимальную отдачу.

В то же время многим потребителям нужны устройства с правильным соотношением цены и качества, то есть достаточно хорошими характеристиками и приемлемой стоимостью, говорится в отчете Strategy Analytics.





Samsung представил бестселлер Galaxy A51, обновленную модель серии средней ценовой категории Galaxy A, в декабре 2019 года. Устройство оснащено мощным аккумулятором в 4000 мАч для активной работы в течение всего дня, системой из четырех камер (основная — 48 МП) с интеллектуальными функциями для создания максимально реалистичных снимков и 6,5-дюймовым экраном Full HD.





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