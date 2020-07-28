В возрасте 53 лет скончался известный музыкант, исполнитель, композитор и заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Как уточнили «Газете.uz» в Минкульте, смерть наступила 28 июля примерно 17:30 в результате инсульта.
Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Он был участником и одним из создателей групп «Болалар» и «Байт», выступал композитором групп Setora, «Шахзод» и «Хужа».
Mohir Obidov
Эпоха!!!
Наргиза Мухтарова
Очень жаль! Соболезнования родным.
Ura Krivoff
Талантливый был человек, да примет его Всевышний в свои объятия.