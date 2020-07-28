Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти в Ташкенте 34-летней беременной женщины, у которой был подтвержден коронавирус. В три предыдущих дня также сообщалось о смерти беременных с диагнозом COVID-19.

Жительница Учтепинского района Ш. М. с 16 по 21 июля находилась на лечении в городском родильном комплексе №9 с диагнозом «двусторонняя пневмония, анемия и дыхательная недостаточность». Она была на 27-й неделе беременности, роды должны были быть пятыми по счету.

После подтверждения коронавируса женщину перевели в городской родильный комплекс №3. Пациентке диагностировали крайне тяжелое течение COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Несмотря на реанимационные процедуры, Ш. М. скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой пневмонии.

Днем ранее сообщено о смерти 35-летней жительницы Чиланзарского района З. Х., у которой была третья беременность. Она с 15 по 20 июля находилась на стационарном лечении в городском родильном комплексе №7 с диагнозом «двусторонняя пневмония и анемия».

После подтверждения COVID-19 женщину перевели в родильный комплекс №3. Был поставлен диагноз «крайне тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония». Она также скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой пневмонии.

26 июля Минздрав сообщил о смерти 32-летней жительницы Сергелийского района Д. И. Она была на 30-й неделе беременности, роды были бы четвертыми. Со 2 июля у нее наблюдались слабость, температура до 38 градусов и кашель. 6 июля женщина обратились в частную клинику и затем несколько дней находилась на домашнем лечении.

С 9 июля пациентка находилась на стационарном лечении в городском родильном комплексе №7 с диагнозом «двусторонняя пневмония, анемия». После подтверждения коронавируса 17 июля женщину перевели в крайне тяжелом состоянии в родильный комплекс №3. Ей диагностировали тяжелое течение COVID-19 и двустороннюю пневмонию. Она умерла от острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, отека легких и полиорганной недостаточности.

25 июля сообщено о смерти 34-летней жительнице Алмазарского района Б. М. Пациентка была на 24-й недели третьей беременности, имела отягощенный акушерский анамнез и сопутствующие заболевания, отмечает Минздрав.

5 июля у нее подтвердили COVID-19, до 6 июля она находилась на лечении в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Затем женщину перевели в городской родильный комплекс №3, где ей диагностировали крайне тяжелое течение COVID-19, двустороннюю пневмонию, острую дыхательную и сердечную недостаточность. Она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

1 мая и 7 июня Минздрав сообщал об успешных родах у женщин с диагностированным коронавирусом.