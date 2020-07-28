Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue предлагает премиальные апартаменты с выгодным предложением при условии 100%-й оплаты.



На фото: фрагмент двора резиденции

В блоках C и D первой линии действует скидка 10%. В блоках A и B первой линии, а также в шестиэтажных домах блока С второй линии действует скидка 16%.

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На фото: проект апартаментов в резиденции

По сравнению с ценами, которые действовали летом 2019 года, стоимость апартаментов повысилась на 30%. К весне 2021 года также прогнозируется рост цен. Это связано со сдачей первого двора в блоке D, а также открытием в марте первых монобрендовых и мультибрендовых бутиков на шопинг-авеню.



На фото: вид во двор блока D из дома третьей фазы

Внушительную часть первой линии авеню займут мультибрендовые бутики компании Podium Italia. Она представляет на рынке Узбекистана такие ключевые люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.



На фото: первая линия резиденции

Также свои двери откроют:

Geneve — салон швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров мировых брендов;

монобрендовый шоурум итальянской мебели Natuzzi Italia;

премиальные мульти- и монобрендовые бутики Department Store New Millennium от FCN Group.





Резиденция располагается в центральном районе столицы, где даже на недвижимость вторичного рынка стоимость повышается из года в год.

Первая линия состоит из четырех блоков, два из которых уже имеют кадастр. К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.





Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

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