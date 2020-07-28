В честь светлого праздника Курбан Хаит сеть магазинов бытовой техники и электроники MEDIAPARK запускает акцию Hayit Barakasi. Только с 27 июля по 5 августа будут действовать скидки на все категории товаров.
А это значит, что в период акции у всех есть возможность приобрести холодильник, телевизор, кондиционер, стиральную машину, крутой смартфон и многое другое с огромной выгодой.
Выгодныe покупки ждут всех в интернет-магазине MEDIAPARK.
Подробную информацию можно получить по телефону единого контактного центра.
Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33.
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