Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией «на ногах». Об этом сообщает информационное агентство «Белта».

Об этом президент рассказал во вторник при посещении одной из войсковых частей внутренних войск МВД Беларуси.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал он.

Александр Лукашенко утверждает, что 97% населения страны переносят «заразу» бессимптомно.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — приводит слова главы государства «Белта».

Президент не уточнил, когда именно переболел коронавирусом, сказав лишь, что узнал об этом вчера, отмечает РИА Новости. Сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда власти страны их опровергали.

Судя по расписанию на официальном сайте Александра Лукашенко, он проводит рабочие встречи и совещания практически ежедневно. На фотографиях, опубликованных на сайте, президент везде присутствует без защитной маски, обратила внимание Meduza.