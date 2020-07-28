Пандемия изменила мир. На протяжении этого времени ИКТ-инфраструктура оказалась мощным оплотом в борьбе с пандемией и социальными проблемами, которые она порождает.

27 июля стартовал Better World Summit, который продлится до 30 июля. Он объединил операторов связи, регуляторов, аналитиков, СМИ и партнеров Huawei по всему миру. Цель проекта — обсуждение роли ИКТ в борьбе с распространением вируса и максимизации своей пользы в широком спектре областей, включая телемедицину, дистанционное образование, дистанционную работу и услуги здравоохранения. Представители СМИ Узбекистана также принимают участие в саммите.

В день открытия Better World Summit ротируемый председатель Huawei Го Пин (Guo Ping) рассказал о том, как синергия между пятью основными технологическими областями поможет раскрыть весь потенциал 5G для достижения коммерческого успеха. К приглашенным докладчикам из China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA и 3GPP/ETSI также присоединилось несколько тысяч онлайн-зрителей из более чем 80 стран. Это помогло изучить, как ИКТ могут способствовать новому экономическому росту в настоящее время и в пост-пандемическом мире.

Совместные усилия по борьбе с пандемией с помощью технологий

Пандемия изменила ход жизни и нанесла тяжелый удар по мировой экономике. К счастью, ИКТ предлагают определенный набор инструментов для оказания помощи в борьбе с COVID-19 по многим направлениям.

«Как компания, работающая в сфере ИКТ, мы несем ответственность за использование технологий, которые позволят сдержать и победить эту пандемию. Вместе с нашими партнерами и клиентами, включая операторов и предприятия всех типов, мы можем использовать технологические решения для оказания положительного воздействия на наши сообщества. Опираясь на наш опыт работы в ранних очагах, мы разработали девять сценарных решений, которые используют ИКТ-технологии для борьбы с пандемией. Идет ли речь о развертывании больничной сети, дистанционном консультировании, онлайн-образовании или пересмотре функционирования государственных и коммерческих структур, мы делимся своим опытом и возможностями в стремлении остановить распространение вируса и перезапустить экономику", — объяснил Го Пин.

Раскрытие полного потенциала 5G: синергия в пяти основных технологических областях

«В мире уже более 90 млн пользователей 5G. По мере того, как глобальное развертывание 5G подходит к своему завершению, нам необходимо усилить наше внимание к отраслевому применению. Это поможет нам раскрыть весь потенциал 5G», — прокомментировал Го Пин.

Бизнес-модель для 5G — это не просто обеспечение качественной связи. Когда такие технологии, как 5G, вычисления, облачные решения и ИИ объединяются, они усиливают друг друга и открывают огромные возможности в пяти основных технологических областях: связь, ИИ, облачные решения, вычислительные системы и отраслевые приложения.

Для коммерческого успеха 5G необходима совместная работа всей отрасли. Вертикальные отраслевые приложения могут быть воспроизведены в масштабе только при наличии унифицированных отраслевых стандартов и совместной экосистемы.

«Двигаясь вперед, Huawei удвоит усилия по обеспечению наших партнеров необходимыми возможностями. Мы будем продвигать совместные инновации и стимулировать рост для всех участников производственно-сбытовой цепочки», — утверждает Го Пин.

Баланс краткосрочных и долгосрочных целей: точное развертывание для максимальной ценности

«Учитывая нынешние экономические условия, операторам связи необходимо сосредоточиться как на краткосрочных, так и на долгосрочных целях. Более точное развертывание позволит им максимизировать ценность своих сетей», — отметил Го Пин.

У Huawei есть три предложения на этот счет:

операторы должны расставлять приоритеты в работе с пользователями и привлекать средства туда, где они больше всего нужны для максимизации ценности существующих сетей;

операторы должны максимально использовать существующие сети 4G и FTTx и интегрировать их с новыми сетями 5G посредством целостной координации и точного планирования;

в планах развертывания 5G должны быть определены приоритеты и приложения для ключевых отраслей.

Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Дополнительную информацию можно узнать по ссылке.

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