Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 июля принял главу Делегации Европейского союза в Узбекистане, посла Эдуардса Стипрайса по случаю завершения его миссии в стране.

Как сообщила пресс-служба МИДа, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Они также рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий, в том числе вопрос проведения в Ташкенте министерской конференции «Европейский союз — Центральная Азия».

«Подчеркнуто ключевое значение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, участия ЕС в реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на решение практических задач по укреплению взаимодействия в области цифровизации отраслей экономики, науки и культуры, а также образовательной сфере», — говорится в сообщении МИДа.

Стороны, кроме того, отметили необходимость наращивания объемов взаимного товарооборота, который по итогам 2019 года составил 4 млрд долларов.

В заключение беседы министр выразил главе Делегации ЕС признательность за плодотворную работу и вклад в укрепление связей между Узбекистаном и Евросоюзом.

Эдуардс Стипрайс возглавлял Делегацию ЕС в Узбекистане с осени 2016 года.