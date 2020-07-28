В дорожно-транспортном происшествии 26 июля в Намангане с участием автомобиля Cobalt и машины скорой помощи Damas скончался один человек, двое пострадали, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.
Водитель Cobalt, передвигавшийся со специальным стикером, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной скорой помощи.
В результате столкновения пассажир «скорой» от полученных тяжелых травм скончался в больнице. Водитель Cobalt получил повреждения мягкой ткани грудной клетки, а водитель Damas был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом бедренной кости правой ноги.
В настоящее время ведется следствие по инциденту.
Мадина Мадина
Не справился с управлением значит превысил скорость. И как всегда пострадал невиновный. Чувство вседозволенности водителей со стикерами удвоилось за время карантина. Вместо того чтобы сбросить скорость на пешеходе еще и сигналят тебе чтоб быстрее перебегали дорогу. И все равно им кто это пожилой, мамаша с ребенком, инвалид или человек, который идет с базара за несколько километров на своих двух по жаре.