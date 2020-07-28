В дорожно-транспортном происшествии 26 июля в Намангане с участием автомобиля Cobalt и машины скорой помощи Damas скончался один человек, двое пострадали, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Водитель Cobalt, передвигавшийся со специальным стикером, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной скорой помощи.

В результате столкновения пассажир «скорой» от полученных тяжелых травм скончался в больнице. Водитель Cobalt получил повреждения мягкой ткани грудной клетки, а водитель Damas был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом бедренной кости правой ноги.

В настоящее время ведется следствие по инциденту.