Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по стабилизации сложной ситуации с коронавирусом в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что за последние пять дней число выявленных случаев коронавируса в стране выросло до 21,7 тысяч, увеличившись на 3000. В частности, 347 новых случаев зарегистрировано в Ташкентской области, 193 — в Кашкадарьинской, 130 — в Сурхандарьинской, 123 — в Самаркандской, 83 — в Сырдарьинской, 79 — в Андижанской областях.

Случаи пневмонии значительно увеличились в Бухарской, Ферганской, Самаркандской, Наманганской, Ташкентской, Хорезмской областях и Каракалпакстане. Ранее вице-премьер Бехзод Мусаев сообщил, что только в Ташкенте регистрируется порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию в день.

На совещании Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 поручено сформировать и направить в каждый регион группы для оказания практической помощи в стабилизации эпидемиологической ситуации на местах, а также для лечения пациентов.

В эти группы будут привлечены руководители и специалисты ответственных ведомств, специализированных медицинских центров и медицинских вузов, а также опытные врачи на пенсии. Группы будут содействовать ранней и точной диагностике населения в регионах, правильному и квалифицированному лечению пациентов в зависимости от степени заболевания.

Хокимиятам поручено организовать специализированные больницы по коронавирусу, увеличить число коек интенсивной терапии и реанимации, оснастить их необходимым оборудованием и лекарствами.

Отмечено, что необходимо создать спецклиники для оказания квалифицированной медпомощи больным коронавирусом, пневмонией на основе опыта Ташкента.

Сообщается, что за последние две недели в страну дополнительно доставлено и распределено между регионами 370 аппаратов ИВЛ, 1041 СИПАП-аппарат, 1164 кислородных концентратора и другое оборудование. Учитывая возможное увеличение количества зараженных, спецкомиссии поручено доставить на места дополнительное оборудование.

Перед новообразованной Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья поставлена задача разорвать цепь распространения вируса. В числе важных направлений деятельности — работа во взаимодействии с системой здравоохранения и хокимиятами по лечению пациентов и снижению риска передачи вируса от них.

На совещании подчеркнута важность систематического мониторинга здоровья детей, беременных женщин, престарелых, лиц с инвалидностью и хроническими заболеваниями.

Было отмечено, что в период карантина ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания, система адресного обеспечения малоимущих слоев населения материальной помощью, продуктами питания и лекарствами должна работать точно и слаженно.

«В нынешней ситуации мы вынуждены и обязаны одновременно как лечить больных, так и двигать экономику. Поэтому наряду с охраной здоровья людей следует с железной дисциплиной продолжать работу по остальным направлениям», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Хокимам даны поручения принять конкретные меры с учетом реальной обстановки в регионах. Подчеркнута важность строгого соблюдения правил ношения масок и социального дистанцирования, а лицам старше 65 лет — нежелательности выхода из дома без крайней необходимости.