27 июля в Узбекистане зарегистрирован самый высокий дневной прирост выявленных случаев коронавируса — 678 (днем ранее эта цифра составила 579), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество подтвержденных случаев превысило 21 тысячу и составило 21209.

Все новые случаи за день пришлись на тех, кто был в контакте с инфицированными коронавирусом.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19 в Ташкенте:

35-летняя беременная жительница Чиланзарского раойна З. Х.;

64-летняя жительница Чиланзарского раойна А. А.;

64-летняя жительница Яшнабадского района Х. Х.;

53-летний житель Яшнабадского района Б. Т.;

65-летний житель Шайхантахурского района Ш. Г.

Общее число случаев смерти, о которых сообщил Минздрав, составило 121.

Число выздоровевших пациентов достигло 11674, или 55%. В понедельник сообщено о выписке 569 пациентов.

На лечении в медицинских учреждениях находится 9414 человек, состояние 214 из них тяжелое, 83 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 67155 человек, в стационарных — 25178.