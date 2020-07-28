27 июля в Узбекистане зарегистрирован самый высокий дневной прирост выявленных случаев коронавируса — 678 (днем ранее эта цифра составила 579), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество подтвержденных случаев превысило 21 тысячу и составило 21209.
Все новые случаи за день пришлись на тех, кто был в контакте с инфицированными коронавирусом.
В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19 в Ташкенте:
- 35-летняя беременная жительница Чиланзарского раойна З. Х.;
- 64-летняя жительница Чиланзарского раойна А. А.;
- 64-летняя жительница Яшнабадского района Х. Х.;
- 53-летний житель Яшнабадского района Б. Т.;
- 65-летний житель Шайхантахурского района Ш. Г.
Общее число случаев смерти, о которых сообщил Минздрав, составило 121.
Число выздоровевших пациентов достигло 11674, или 55%. В понедельник сообщено о выписке 569 пациентов.
На лечении в медицинских учреждениях находится 9414 человек, состояние 214 из них тяжелое, 83 — крайне тяжелое.
На карантине в домашних условиях содержится 67155 человек, в стационарных — 25178.
Дмитрий Басов
А помните когда стариков на пластик посадили и толпы у банкоматов?!!! А кто должен за это ответить, где эти гады!? То то господа, 600 в день теперь предел? Не думаю!