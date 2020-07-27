13 июня Министерство высшего и среднего специального образования сообщило, что студенты могут перевестись из одного вуза в другой и поменять факультет в режиме онлайн через сайт Минвуза. Рассказываем, как это сделать.

Прием заявок начался 15 июля и продлится до 5 августа. Документы будут рассматриваться с 5 по 30 августа. О результатах заявителей уведомят письменно.

Для подачи заявки рекомендуется подготовить следующие документы:

скан паспорта;

скан академической справки или зачетной книжки, либо транскрипта (документ с перечислением пройденных предметов и оценок) в одном из форматов: jpg, jpeg, png, pdf.

Смена вуза

Регистрация

Нужно открыть сайт transfer.edu.uz и зарегистрироваться.

После отправки необходимых данных на номер телефона придет SMS с кодом подтверждения.

Первый этап. Идентификация

Затем необходимо выбрать главу «Подать заявку» в левом меню сайта (1) и в меню «Цель» выбрать «Перевести учебу». Здесь требуется ввести гражданство (в качестве примера выбрано гражданство Узбекистана) и паспортные данные: серию и номер паспорта и ПИНФЛ.

Как определить ПИНФЛ. Фото: Spot.uz

Второй этап. Персональные данные

На основе введенных паспортных данных система автоматически определит персональные данные заявителя: фамилию, имя, отчество, пол и дату рождения. Остается указать страну, область, район проживания и адрес.

Третий этап. Данные об образовании

Нат третьем этапе требуется заполнить данные о текущем учебном заведении.

На данный момент в системе отсутствует перевод определенных элементов на русский язык. Поэтому страну обучения, учебное заведение, форму и вид образования, учебную специальность (факультет) необходимо указать на узбекском языке.

Также требуется ввести год поступления и текущий курс.

Четвертый этап. Перевод обучения

На последнем этапе необходимо указать университет, куда заявитель планирует перевестись. Целевой университет и направление (факультет) должны соответствовать текущему учебному заведению по специальности.

Краткая памятка для планирующих перевод обучения: из каких направлений можно перевестись и в каких случаях перевод невозможен. Фото: Telegram-канал «Uzedunews».

Помимо выбора университета и специальности (факультет или направление), заявителю необходимо выбрать форму образования («kunduzgi» — очное, «kechki» — вечернее, «sirtqi» — заочное, «maxsus sirtqi» — специальное заочное) и степень (бакалавр, магистратура).

Название учебного заведения указывается на узбекском языке.

Студенты также могут переводиться в частные вузы из государственных и наоборот. Достаточно это указать в системе.

Кроме того, требуется указать причину перевода в другой вуз.

Загрузка документов

После заполнения данных нужно загрузить ранее подготовленные документы: скан паспорта, академической справки или зачетной книжки, либо транскрипт. Также можно загрузить дополнительные документы, подтверждающие наличие основания для перевода. Например, таковыми могут быть медицинские основания. Данное поле не обязательно для заполнения. Система принимает файлы в формате jpg, jpeg, png, pdf.





После загрузки файлов необходимо ознакомиться с правилами и принять их, поставив галочку рядом с полем «Ushbu / apply to rules».

После отправки документов пользователь проверить правильность данных можно в разделе «Моя заявка». В случае обнаружения ошибки или необходимости начать сначала, выберите «Редактировать».

Смена факультета в рамках одного вуза

Для смены факультета на этапе выбора целевого вуза в разделе «Данные об образовании» необходимо выбрать учебное заведение, в котором ведется обучается на данный момент.

В разделе «Перевод обучения» требуется указать текущее учебное заведение и выбрать целевой факультет.

Затем необходимо загрузить подготовленные документы и отправить заявку, как это описано в разделе «Предоставление документов» данной инструкции.

Результаты рассмотрения заявители получат письменно по почте.