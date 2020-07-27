Правительство Великобритании пересмотрело программу по борьбе с ожирением населения из-за риска осложнений при заражении COVID-19 для людей с лишним весом, сообщило РБК.

Как отмечают власти, ожирение — одна из крупнейших проблем страны: почти у двух третей совершеннолетних британцев (63%) есть лишний вес, каждый третий ребенок покидает начальную школу с диагностированным ожирением или избыточным весом. Расходы на связанные с этим диагнозом заболевания обходятся государственной системе здравоохранения (National Health Service, NHS) в 6 млрд фунтов стерлингов в год. У людей с ожирением, как отмечают власти, повышается риск смерти от COVID-19: почти 8% зараженных с лишним весом попали в отделения интенсивной терапии.

В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00. Опрос Cancer Research UK в сентябре прошлого года показал, что почти половина всех рекламных объявлений (47,6%) о еде, транслировавшихся на протяжении месяца на популярных телеканалах, была связана с жирными, сладкими и солеными продуктами. Этот показатель увеличивается до 60% в период с 6:00 до 21:00 — пик просмотра телевизора детьми.

Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время. Помимо этого они ограничат продвижение такой еды при помощи рекламных акций в духе «купи один, получи второй бесплатно». Власти запретят подобную рекламу в интернете и не позволят размещать товары с высоким содержанием сахара, соли и жира в первых рядах на полках и на видных местах (у кассы, при входе). Магазины будут поощрять за продвижение здорового питания и скидки на полезные продукты.

Кроме того, в Великобритании обяжут рестораны, кафе и закусочные указывать количество калорий для продаваемых блюд. До конца года власти обсудят и маркировку алкоголя, поскольку более 80% опрошенных британцев не знают о его калорийности.

«Похудеть — это сложно, но, решившись на небольшие перемены, мы все можем почувствовать себя стройнее и здоровее», — заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как отмечает Bloomberg, пандемия и «его собственное столкновение» с ней убедили премьера в необходимости борьбы с ожирением.

В конце марта Борис Джонсон заразился коронавирусом, чуть больше чем через неделю его госпитализировали из-за непроходящих симптомов.

Отметим, что проблема ожирения актуальна и для Узбекистана. В январе-апреле 2014 года Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках проекта Всемирного банка «Здоровье-3» провело исследование, по результатам которого выяснилось, что более половины населения Узбекистана (50,1%) имеет избыточный вес (индекс массы тела равен или превышает 25 кг/м2). При этом ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) страдает каждый пятый житель страны (20,1%).

Исследование проводилось методом взвешенной, многоступенчатой, кластерной выборки и охватило 4350 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Оно включило в себя три этапа: опрос респондентов, а также проведение физических (рост, вес, окружность талии и бедер, кровяное давление) и биохимических (уровень холестерина и глюкозы в крови) измерений.