Собрание учредителей Общенационального движения «Юксалиш» во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 27 июля избрало из числа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса нового председателя.

Им стал Бобур Бекмуродов — член Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба «Юксалиш».

Бобур Бекмуродов (1985 г. р.) — выпускник Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского финансового института. В 2005—2006 годах был слушателем программы США «Partnership for Academic development» («Партнерство для академического развития») в Узбекистане, 2018 году — программы менеджмента фонда «The John Smith Trust» (Великобритания).

В течение 2017−2019 годов работал главным координатором, заместителем исполнительного директора Центра «Стратегия развития», исполнительным директором движения «Юксалиш». С начала этого года, отмечает пресс-служба, Бобур Бекмуродов на общественных началах работал заместителем председателя «Юксалиш» по развитию программ и сотрудничеству.

Напомним, с января 2019 года движение «Юксалиш» возглавлял Акмал Бурханов. В середине июля он был назначен директором вновь созданного Агентства по противодействию коррупции.

Движение «Юксалиш» создано в соответствии с указом президента от 17 января 2019 года. Основная миссия — добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих организаций для содействия реализации реформ, в том числе предусмотренным Государственной программой.