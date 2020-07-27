Азиатский банк развития (АБР) доставил в Узбекистан очередную партию груза с предметами медицинского назначения и оборудованием, в рамках содействия правительству в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба АБР.

В пятницу, 24 июля, было доставлено 20 кислородных концентраторов, закупленных через ЮНИСЕФ, в рамках гранта АБР в размере 1,56 млн долларов. Кроме того, первые 100 аппаратов искусственной вентиляции легких прибыли в Ташкент 17 июля, в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями на сумму 19,5 млн долларов. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели.

Предыдущая партия лабораторных принадлежностей для тестирования COVID-19, финансируемая за счет того же гранта АБР в размере 1,56 млн долларов, была передана Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана 29 июня.

Напомним, Узбекистан и АБР 7 июля подписали соглашение о выделении займа в размере 500 млн долларов для помощи правительству в смягчении негативных медицинских и экономических последствий пандемии COVID-19) финансируемого за счет варианта реагирования АБР на пандемию COVID-19.