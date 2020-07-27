Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам воскресенья составило 20531, дневной прирост составил 579 случаев (днем ранее — 592), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи пришлись на жителей, сдавших тесты по причине контакта с заболевшими.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом (как и днем ранее), в том числе 2 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской, Джизакской и Бухарской областях:

32-летняя жительница Сергелийского района Ташкента Д. И. (находилась на 30-й неделе беременности);

67-летний житель Шайхантахурского района столицы Т. З.;

50-летний житель Бекабада З. Р.;

64-летний житель Бахмальского района Джизакской области Б. Ш.;

57-летний житель Бухары З. Э.

Число выздоровевших пациентов за день выросло на 274 и сейчас составляет 11105, или 54%.

На лечении в медучреждениях находится 9310 пациентов, состояние 152 из них тяжелое, 66 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 67729 человек, в стационарных — 26317.

Источник: Минздрав.