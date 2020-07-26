Органы юстиции Узбекистана изучили ход выплаты ежедневной доплаты и поощрительных выплат медицинским работникам в условиях пандемии коронавируса.

По итогам мониторинга выявлено, что на сегодняшний день медработникам не выплачено в общей сложности более 9 млрд 9 млн сумов, сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева.

В частности, не выплачены соответствующие надбавки и выплаты:

1315 медработникам в Кашкадарьинской области 6,8 млрд сумов (после вмешательства органов юстиции выплачено 5,3 млрд сумов);

694 медработникам в Самаркандской области — 838,7 млн сумов (выплачено 426,5 млн сумов);

317 медработникам в Бухарской области — 353,5 млн сумов;

в Сырдарьинской области — 741,2 млн сумов (выплачено 633 млн сумов);

211 медработникам в Ферганской области — 163 млн сумов (взыскано полностью);

27 медработникам в Джизакской области — 36 млн сумов (взыскано полностью);

в Ташкентской области — 23 млн сумов (взыскано полностью);

5 медработникам в Каракалпакстане — 7,1 млн сумов (взыскано полностью).

По вышеназванным случаям приняты соответствующие законные меры, отмечается в сообщении. В Министерстве юстиции порекомендовали медработникам, которые сталкиваются с аналогичной проблемой, обратиться в органы юстиции, прокуратуры и суд.

По состоянию на 17 июля из Антикризисного фонда при Министерстве финансов на специальные поощрительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, лечащим пациентов с коронавирусом, а также дополнительные 6% суточные выплаты сотрудникам, привлеченным к карантинным мероприятиям, выделено 301 млрд сумов.