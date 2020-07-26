Для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией будут разработаны «четкие и прозрачные критерии», которые должны строго соблюдаться. Такое поручение содержится в решении Специальной республиканской комиссии, опубликованном в воскресенье.

В первую очередь в больницы должны помещаться пациенты, страдающие сахарным диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, метаболическим синдромом, а также пациенты в возрасте 55 лет и старше.

С этой целью во всех регионах Узбекистана ведется подготовка резерва койко-мест в больницах и создаются специальные распределительные центры для правильного распределения пациентов.

На основе опыта Ташкента в Каракалпакстана и областях будут созданы «специальные поликлиники», специализирующиеся на оказании квалифицированной медицинской помощи и амбулаторном лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на него.

Режим работы «специальных поликлиник» и распределительных центров будет круглосуточным.

Решением комиссии утверждены методические указания по организации карантина в домашних условиях.

В документе содержится поручение утвердить стандарты лечения пациентов с легкой, средней и тяжелой формой коронавируса с учетом международных стандартов и сформировать единый список лекарств, рекомендуемых гражданам.

В решение также перечисляются следующие меры, направленные на повышение эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией:

все аптеки страны должны быть обеспечены необходимыми лекарствами, цены на них должны быть стабильными;

цены на них должны быть стабильными; будут приведены в готовность больницы, приспособленные для лечения пациентов с коронавирусом, они будут обеспечены кислородом;

медицинская помощь пациентам с клиническими признаками коронавируса, должна оказываться не дожидаясь результатов анализа.

Специальная комиссия также определила дополнительные меры (какие именно, не сообщается) по координации спонсорской и благотворительной деятельности, ускорению работы благотворительных и волонтерских центров, а также поддержке одиноких пожилых людей без источника дохода, семей с лицами с инвалидностью, потерявших кормильца, с тяжелобольными, многодетных семей, чьи социальные пособия не покрывают реальных потребностей и которые не имеют дополнительных источников дохода, семьей, потерявшие обоих родителей, и семей, в которых один или оба родителя имеют инвалидность.

Кроме того, решением комиссии создана рабочая группа по контролю за своевременной и полной выплатой надбавок медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и другому персоналу. Ранее мы писали, что мониторинг органов юстиции выявил невыплату медработникам более 9 млрд сумов.