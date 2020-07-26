Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в связи с продлением карантинных мер до 15 августа сохранены действующие ограничения на передвижение автотранспортных средств.

Напомним, с 10 июля движение автомобилей разрешено по три часа утром и вечером ( 7:00—10:00 и 17:00—20:00 ). Действует запрет на въезд и выезд автотранспорта в Ташкент, Каракалпакстан и области, в том числе для нелинейных такси (исключение составляет передвижения между столицей и Ташкентской областью).

Согласно решению комиссии, в течение полных суток 31 июля (пятница, первый день Курбан хайита), 1−2 августа и 8−9 августа (субботы и воскресенья) вводится полный запрет на движение автотранспортных средств, включая нелинейные такси.

Запрет не распространяется на автотранспорт, имеющий специальное разрешение (стикер), а также случаи, когда спецразрешение не требуется согласно перечню, утвержденному 8 июля.

В указанные дни населению рекомендовано строго соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, а предприятиям и организациям — не привлекать сотрудников на работу и создать условия для их нахождения дома.

При пользовании автомобилем в случае неотложной медицинской помощи (беременность, роды, телесные повреждения, ВИЧ/СПИД, онкология, лучевая терапия, гемодиализ, сдача теста и крови, хирургические операции и другие случаи, представляющие угрозу для здоровья и жизни человека) ответственным структурам поручено не препятствовать движению личного транспорта, а при необходимости — оказывать практическую помощь.