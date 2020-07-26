Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что для борьбы с пандемией коронавируса Узбекистану нужно «немедленно наладить систему правильного лечения».

«Во многих случаях больные, которые могли бы перенести болезнь легко, именно из-за… неправильных рекомендаций и лекарств болеют тяжело или умирают», — написал он в своем Telegram-канале.

«В первую очередь нужно немедленно обучить правильному лечению врачей всех звеньев и медсестер. Это не очень сложно. Есть готовый протокол лечения, достаточно один раз прочитать его и хотя бы узнать о лекарствах, которые нельзя использовать. В нынешней ситуации и это — большой успех», — отметил Комил Алламжонов.

«Надо создать краткую учебную программу и обучить все звенья медработников, как минимум, по краткому курсу. В противном случае каждый лечит и лечится по своему усмотрению. В результате растет количество проблем, и в больницах уже не осталось мест», — добавил он.

Глава попечительского совета фонда также прокомментировал вопрос о необходимости строгих карантинных ограничений в стране. 25 июля в эфире передачи Tez yordam на телеканале Milliy этот вопрос Комил Алламжонов обсуждал с научным сотрудником НИИ вирусологии Раъно Касимовой, вирусологом, специалистом по молекулярно-генетическим исследованиям Дилдорой Секлер и клиническим иммунологом-инфекционистом Азизой Ходжаевой.





В передаче отмечалось, что из-за ограничения по времени движения автомобилей (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 в будние дни, а также запрет на движение в выходные) у больниц образуются очереди из пациентов, что приводит к давлению на медучреждения, а также неполному охвату больных медпомощью.

«Вопрос очень серьезный, выбор тяжелый, вероятность ошибки — 90%. Если будет жесткий карантин, тогда тяжело придется больным, лечащимся в домашних условиях (их большинство — около 80%), а если он будет нестрогим, будет расти количество тяжелых больных (около 15% от общего числа) и смертей (2−4%), причем в неконтролируемой степени. Это еще не принимая в расчет экономику, бизнес, просто заработок для пропитания, о долгах даже не говорим», — написал Комил Алламжонов.

По его словам, как бы Узбекистан ни поддерживал карантин, до того времени, пока вакцина будет создана и дойдет до страны, пройдет полтора-два года.

«Если за это время мы убьем экономику, то завтра мы не сможем приобрести вакцину. Если даже кто-то предоставит или подарит нам вакцину, он за это что-нибудь заберет у нас. Понятно, что нет дураков, которые дадут все бесплатно. Ни крупных бизнесменов, ни больших государств. Пока мы сами не начнем выкарабкиваться, ситуация не улучшится», — заявил Комил Алламжонов.

«Положение тяжелое, и путь решения — тоже. Единственный путь в будущем — каждый человек должен научиться сам беречь себя, не забывая носить маску и правильно лечиться, если он заболеет. Если мы немедленно не научимся так жить, наша ситуация будет только ухудшаться. Кроме того, для возникновения коллективного иммунитета также нужно время (если формирование такого иммунитета является правдой)», — отметил он.

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 августа, в том числе сохранены ограничения на передвижение автотранспорта. При этом комиссия отдельно заявила, что при пользовании автомобилем в случае неотложной медицинской помощи ответственные структуры не должны препятствовать движению личного транспорта, а при необходимости — оказывать практическую помощь гражданам.

Ранее мы писали, что в передаче. Tez yordam Азиза Ходжаева заявила, что жесткие карантинные ограничения утратили смысл из-за распространения коронавируса среди населения. Дилдора Секлер отмечала, что сейчас важна медицинская сортировка пациентов.