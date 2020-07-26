Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 20226, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

274 новых случаев выявлено в Ташкентской области (136), Ташкенте (90), Сырдарьинской области (29), Андижанской (16) и Навоийской (3) областях.

Число умерших пациентов с коронавирусом, о которых сообщил Минздрав, составляет 112. Последний случай — 57-летний житель Бухары З. Э.

На данный момент от коронавируса выздоровел 10831 человек из всех зарегистрированных пациентов (54%).

На лечении находится 9283 человек, состояние 133 из них тяжелое, 63 — крайне тяжелое.