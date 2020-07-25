Президент Шавкат Мирзиёев 25 июля подписал указ «О мерах по ослаблению коронавирусной пандемии, коренном совершенствовании системы санитарно-эпидемиологического благосостояния и здравоохранения населения», сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Документом обозначены неотложные меры для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, в каждой семейной поликлинике и многопрофильных центральных поликлиниках создаются мобильные группы для профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирусные, лечения бессимптомных пациентов и пациентов с легкой формой заболевания, а также оказания необходимой медпомощи лицам, контактирующим с ними в домах и махаллях.

В состав каждой мобильной группы войдут квалифицированный врач или инфекционист с патронажной медсестрой. Группы будут обеспечены медикаментами, средствами связи, транспортом, необходимыми оборудованием и устройствами.

Для мобильных групп будет разработан и утвержден упрощенный регламент, а также внедрены экспресс-тестирование и иммуноферментный анализ (ИФА) с привлечением частного сектора к лабораторным испытаниям.

В разрезе каждой семейной поликлиники будут закреплены определенные дома для врача общей практики и патронажной медсестры, а общий надзор будет осуществляться заведующими поликлиник.

В каждом районном и городском медицинском объединении будут сформированы команды опытных врачей для отбора и эвакуации пациентов, контроля за процессом лечения.

Указом предусмотрено регулярно через СМИ объявлять информацию о доступных койках в медучреждениях, состоянии приема больных, числе заболевших и лечащихся в медучреждениях и других местах, медикаментах, а также лабораториях и медицинском оборудовании.

Намечено решение вопроса проведения экстренного анализа на коронавирусную инфекцию при обращении жителей и выявлении симптомов болезни, результаты должны сообщаться по телефону в трехдневный срок.

Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента должны создать систему связи в каждом районном и городском медобъединении, которая позволит проводить оперативные консультации с врачами для точной оценки состояния пациентов.

Заведующие семейными поликлиниками должны каждый день информировать о пациентах без симптомов болезни, количестве людей, контактировавших с ними, а также динамике состояния болезни пациентов, получающих лечение, координатору по семейным поликлиникам через телефон или видеосвязь.

В течение двух недель поручено обеспечить полное заполнение вакансий для малого и среднего медицинского персонала в сельских врачебных пунктах, семейных поликлиниках и центральных многопрофильных поликлиниках за счет выпускников медицинских учебных заведений, пенсионеров и других медработников.

В 10-дневный срок предусмотрено проведение краткосрочных курсов по подготовке лаборантов общеклинических лабораторий медучреждений для работы в вирусологических лабораториях, включая формирование практических навыков.

В 15-дневный срок поручено обеспечить прохождение месячных курсов переподготовки выпускников вузов по направлению «биология» в Центре повышения квалификации медработников и его региональных филиалах, Ташкентской медицинской академии и ее филиалах, Андижанском, Самаркандском и Бухарском мединститутах по специальности врача-лаборанта.

До конца карантинных мер намечено привлечение выпускников медицинских вузов, прошедших обучение на основе государственного гранта, в территории со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.

В 10-дневный срок поручено организовать месячные краткосрочные онлайн-курсы по переподготовке медицинских кадров региональных филиалов Центра поддержки здорового образа жизни и физической активности по специальности «валеолог».

Указом создается Служба санитарно-эпидемиологического благосостояния и общественного здоровья Узбекистана, с территориальными управлениями и районными и городскими подразделениями. По данным «Газеты.uz, служба образуется на базе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров.

Санитарно-эпидемиологическая служба вместе с организациями, входящие в ее структуру, образуют единую систему.

Документом также предусмотрена выплата ежедневной доплаты в размере 6% от месячной зарплаты медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам санитарно-эпидемиологической службы за период участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.