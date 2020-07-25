Компания Uzbekistan Airways сообщила об осуществлении дополнительного чартерного рейса по маршруту Ташкент — Стамбул — Ташкент 26 июля.

Расписание рейса

Ташкент — Стамбул

вылет — в 15:00, прибытие — в 19:50 (с промежуточной посадкой в Анкаре)

Стамбул — Ташкент

вылет — в 21:20, прибытие — в 03.50+1

(время указано местное)

Билеты по направлению Ташкент — Стамбул можно приобрести в центральном офисе продаж Uzbekistan Airways Sales в порядке живой очереди и только при личной явке пассажира с оригиналами документов: для граждан Узбекистана — паспорт и основания на вылет, для иностранных граждан — паспорт.

Для покупки билетов из Стамбула в Ташкент необходимо обратиться в генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

В компании посоветовали не обращаться за помощью «к сомнительным лицам, предлагающим или навязывающим свои услуги в ускорении приобретения авиабилетов», а также сверять стоимость, указанную в авиабилете, с оплаченной суммой в кассе.

Ранее мы публиковали график чартерных рейсов на период 20 июля — 2 августа, которые будут совершены из России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, ОАЭ, США, Израиля и Германии.