Еще интересный случай был с паспортами. Примерно десятерым, приехавшим в новое ТашМИ из «Уртасарая», не вернули паспорта сразу. Дней через пять девятерым привезли документы, а одной женщине из Нукуса сказали, что ее паспорт найти не могут. После выхода с карантинного центра она должна была вернуться в «Уртасарай» и искать свои документы в комнате паспортов. Я не знаю, чем закончилась ее история. Но мне кажется, это дикость.



На карантине я злился на систему. С одной стороны, все было правильно. Но с другой, какова вероятность того, что именно я, безвылазно сидевший дома в Алматы, подцепил коронавирус. Мне кажется, вероятность такая же, как и у любого жителя Ташкента. Мне было обидно.



На 15 день пребывания в карантине у меня взяли тест на коронавирус. До этого брали анализы крови и мочи, чтобы якобы узнать состояние нашего здоровья. Но никаких результатов нам не давали.



Через пять дней пришли результаты. Медработники объявили, что выходят все, кроме шести человек, в числе которых и я. Мне подумалось, что у нас вновь положительный тест. Я спросил врачей, так ли это. «Не факт, подождите еще», – сказали они.



Дело в том, что тесты делает организация, связанная с городским ЦСЭБ и Минздравом. В больницу просто отправляют список тех, кого можно выписывать.

