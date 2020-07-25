После значительного сокращения трудоустройства, благополучия и доходов, вызванного вспышкой COVID-19, постепенная отмена мер ограничительного характера в июне очень быстро привела к проявлению признаков восстановления рынка труда. Об этом сообщается в результатах исследования «Слушая граждан Узбекистана», проводимого с 2019 года ежемесячно среди 1500 домохозяйств при поддержке Всемирного банка.

По данным на 22 июня, показатели самостоятельной занятости и трудоустройства с выплатой зарплат начали возрастать. Однако эти результаты не отображают период усиления карантинных мер с 10 июля, которое будет оценено в следующем раунде исследования.

Показатели денежных переводов, доходов работающих и количества открытых вакансий остаются намного более низкими в сравнении с тенденциями до пандемии коронавируса, и это сильнее всего сказывается на наименее благополучных домохозяйствах.

Доходы

Занятость населения в июне продолжила ускоренными темпами возвращаться на предыдущие уровни. Доля домохозяйств, в которых хотя бы один член семьи имел работу, в апреле резко упала на 40%, но в июне восстановилась на 33%.

Доля респондентов, указавших, что кто-то из членов домохозяйства «потерял работу или перестал работать», выросла с 1% до 19% в апреле, в июне эта доля респондентов снизилась до 3%. Почти все респонденты отметили, что считают перерывы в работе временными.

При этом уровень занятости остаётся на значительно более низком уровне по сравнению с показателями 2019 года и тенденциями до наступления пандемии COVID-19, отмечается в исследовании.

Сокращение занятости было самым ощутимым и продолжительным среди самозанятых.

Доля респондентов, указавших, что они являются самозанятыми, сократилась на 67% в апреле и оставалась сниженной на 26% в июне. Напротив, занятость лиц, получающих зарплату, в июне в среднем вернулась к уровню 2019 года, при этом возврат среди мужчин произошёл быстрее, чем среди женщин.

Данные о вакансиях показывают признаки восстановления в экономике, заключает исследование. Отрасли, в которых сокращение новых вакансий было наибольшим по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, включали туризм, отдых и развлечения (-95%), бары и рестораны (-91%) и образование (-85%).

Даже среди наименее затронутых профессий сокращение составило 50% или более, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом в июне наблюдалось быстрое восстановление в медицинской и строительной отраслях.





Источник: olx.uz.

Бедность, финансовое благополучие и государственные услуги

Количество людей, живущих за чертой бедности (для сравнения используется уровень, соответствующий странам с уровнем доходов ниже среднего, — 3,2 доллара на человека в день, выраженных в ППС 2011 года), выросло в период пандемии.

Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности во время пандемии увеличился на 8,7−10% по сравнению с уровнем до COVID-19, при этом число людей, которые попадут за черту бедности, составит от 450 до 880 тысяч.

Доля домохозяйств, отметивших, что их потребление продовольствия сократилось, резко выросло до 26% в апреле, но в июне немного снизилось до 22%.

По оценкам, около 3,8 миллиона жителей страны получили в чрезвычайной ситуации поддержку в той или иной форме. Около 11% опрошенных указали, что ими после наступления пандемии получена непосредственная поддержка. Большая часть (92%) помощи поступила в виде неденежных пособий или ваучеров и была больше распространена в городской местности, следует из результатов исследования.

В мае и июне число респондентов, указавших, что они не смогли получить медицинскую помощь, выросло. После наступления вспышки болезни около 6−8% респондентов указали, что члену семьи понадобилось пройти медицинское лечение. В мае-июне около 16% отметили, что их попытки получить лечение не увенчались успехом, хотя данная оценка основывается в абсолютном выражении на небольшом числе случаев.

Домохозяйства, потерявшие доходы, чаще других отмечали рост расходов и больше других обеспокоены экономическим влиянием пандемии. Около 53% респондентов говорят о значительных изменениях в своих расходах. Среди них от 60 до 65% указывают, что в последние 30 дней тратили больше, чем обычно, остальные указали, что тратили меньше.

Возросшие расходы связаны с потерей доходов во время кризиса, и лица с более низким уровнем доходов, вероятнее всего, будут «очень обеспокоены» экономическими последствиями пандемии.

Значительная часть граждан указали, что они не могут позволить себе удовлетворить свои базовые потребности и не имеют сбережений. Число тех, кто не может позволить себе приобретение продовольствия, выросло с менее чем 9% до более чем 11% в период с апреля по июнь.

Финансовое положение домохозяйств находится в очень нестабильном положении: больше половины указали, что у них нет сбережений, и 40% — что они не смогли бы оплатить непредвиденные расходы в размере 100 тысяч сумов (9,8 доллара), указано в исследовании.

Случаи локального дефицита товаров в июне сократились. Около 1% респондентов указали, что в их районе закончились запасы, что значительно ниже, чем 16%, отмеченные в апреле. При этом чаще всего речь шла о продовольственных товарах, в особенности о муке, наряду с информацией о повышении цен. Указания на то, что в продаже кончились лекарства и маски, сократились с 5% в апреле до незначительного уровня в июне.

Миграция и переводы

Доля хозяйств, получающих переводы, восстановилась после падения в июне, но составляет значительно меньше, чем в 2019 году.

В апреле доля домохозяйств, получавших какие-либо переводы, сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, после чего в мае и июне более-менее восстановилась.

Для тех, кто получал переводы, средний размер перевода сократился на 21% (в сумах, с поправкой на инфляцию) в апреле, но затем вырос в мае, после укрепления российского рубля.

В апреле доля домохозяйств, члены которых работали за границей, составляла на 3% меньше, чем в тот же момент 2019 года. Среди тех, кто всё ещё находился за границей, доля активно трудоустроенных снизилась с 88 до примерно 73%.

Разрыв между показателями 2019 и 2020 годов расширился в мае и июне — в период, когда традиционно наблюдается сезонный рост миграции. В период с апреля по июнь доля домохозяйств, участвовавших в опросе проекта «Слушая граждан Узбекистана», рассматривающих возможность миграции за границу в будущем, упала почти до нуля.

Знания и поведение

Исследование отмечает, что обеспокоенность респондентов воздействием коронавируса остаётся высокой. Почти все респонденты указали, что \ знают, что такое COVID-19, и более 75% отметили что ъ «очень хорошо знают» о нём.

Около 80% указали, что их рутинные действия в период пандемии изменились. Чаще всего при этом имелось в виду ношение масок (98%), сокращение посещений семьи и друзей (84%), более частое мытье рук (81%), сокращение рукопожатий, поцелуев, приветствий (77%), социальное дистанцирование (72%), меньшее время, проводимое за работой вне дома (51%), самоизоляция (17%). Почти никто из респондентов не ответил, что в последнее время посещал места скопления людей.