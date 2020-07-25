В системе энергоснабжения Узбекистана вводятся временные ограничения для потребителей электроэнергии, сообщили в компании «Национальные электрические сети».
С 21 июля спрос на электроэнергию значительно увеличился, что привело к дисбалансу между производством и потреблением электроэнергии в энергосистеме страны, отметили в компании. Для предотвращения крупных аварий в энергосистеме и обеспечения ее устойчивой работы (поддержания необходимых параметров) вводятся ограничения для потребителей. Объем ограничений в разрезе страны составит примерно 1,5−2 миллиона кВт • ч — это 0,8−1% от среднесуточного потребления (195,6 миллиона кВт • ч).
Под ограничением подразумевается снижение договорной величины поставки электроэнергии потребителю за определенный период времени.
В «Национальных электрических сетях» отмечают, что причиной временных ограничений стало резкое снижение импорта электроэнергии из Таджикистана.
Из-за нехватки воды в Таджикистане с 02:33 16 июля был приостановлен импорт электроэнергии через воздушную линию электропередачи Л-508 мощностью 500 кВ, соединяющую подстанции «Регар» и «Сурхан», а среднесуточный объем импорта снизился с 12 миллионов до 0,3 миллиона кВт•ч.
«Резкое сокращение импорта из таджикской энергосистемы было инициировано таджикской компанией „Барки Точик“ в связи с тем, что подача воды в Нурекское водохранилище была меньше прогнозируемого уровня, и уровень воды был низким», — говорится в сообщении.
Поскольку договор с Таджикистаном заключен до сентября, для покрытия импорта электроэнергии в июле не было предусмотрено дополнительного объема топлива для тепловых электростанций.
«Несмотря на это, в текущем режиме электростанциям поставляется на 10−12% больше природного газа, чем предусмотрено в контракте. Точнее, ТЭС производят электроэнергию на 8 миллионов кВт•ч больше запланированного, или на 25−30 миллионов кВт•ч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в «Национальных электрических сетях».
Нехватка воды также сказывается на работе гидроэлектростанций Узбекистана, которые вырабатывают на 6−7 миллионов кВт•ч электроэнергии меньше договорных объемов, или на 10−12 миллионов кВт•ч меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, в свою очередь, также приводит к дефициту электроэнергии, указали в компании.
Для стабилизации ситуации «Национальные электрические сети» подписали соглашение с «Туркменэнерго» об импорте электроэнергии. Поставки начнутся с 28 июля.
Key Lee
Да перейдите вы уже на гелиоэнергетику! Сам Бог велел: солнце круглый год, побочек практически никаких — честно, не понимаю, что мешает построить им солнечные электростанции..
Комил Рахманкулов
18 июля решением кабмина Узбекистан начал покупать воду у Таджкистана для трех областей, которые остались без поливной воды из за сардобы. Таджики открыли шлюзы на реку и конечно же уровень воды водохранилища упал нормативной отметки. Это сардобинское ЧП столько головной боли нам принес и продолжает приносить.
Мухиддин Махманазарович
Ну что сказать большие молодцы..))
Don Rum
Давно пора убрать все таможенные пошлины на любое оборудование солнечной энергетики как для юридических лиц таки для физических и разрешить устанавливать системы с интеграцией в сети общего пользования где каждый владелец мог бы отдавать энергию своей солнечной батареи в сеть с вычетом стоимости её от его платежей за электричество. Люди поставят на каждой крыше себе такие системы, днём на люди работе, батарея отдаёт энергию в сеть, всем выгодно, массовая тенденция со временем покроет затраты на мощности так, что и никакая АЭС не нужна будет, при том что люди всё купят сами за свои деньги. Ну и крупные предприниматели думаю тоже захотят поставить локально солнечную станцию возле трудно доступного населённого пункта, что решит проблему с доставкой электричества по регионам.
Комил Рахманкулов
@Key Lee, солнечные панели до сих пор нерентабельны чтобы построить электростанцию