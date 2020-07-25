Пандемия COVID-19 вот уже более пяти месяцев испытывает на прочность потенциал стран в сфере здравоохранения и их экономическую стойкость. Правительства используют различные меры, чтобы смягчить последствия кризиса. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) выявила три общие стратегии, которыми руководствуются страны в борьбе с коронавирусом и для перезапуска экономики.

Эти стратегии:

Подавление и сдерживание Смягчение и борьба Поддержание и помощь

С разрешения BCG «Газета.uz» приводит ключевые характеристики этих стратегий и примеры стран.





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Подавление и сдерживание

Небольшое количество стран приняло быстрые меры для сдерживания распространения коронавируса и в некоторых случаях им удалось почти полностью остановить локальную передачу.

В Южной Кореи власти быстро ввели ограничения, начали применять комплексные системы мониторинга вируса (тестирование и отслеживание контактов) и изолировать очаги заражения, чтобы избежать полного закрытия страны на карантин. По мнению аналитиков, эти ранние меры помогли Южной Корее удержать количество случаев заражения ниже лимита возможностей мониторинговой системы вируса, а не ниже предела возможностей системы здравоохранения.

Ежедневный рост числа новых случаев заражения и смертей, связанных с коронавирусом, в Южной Корее. Источник: Our World in Data.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус хвалил стратегию, которую применила Южная Корея, и советовал странам адаптировать опыт этой страны. Однако The New York Times в своей статье отмечала, что следовать южнокорейской стратегии сложно из-за трех препятствий: высокого уровня политической и общественной воли в стране, а также упущенного времени для других государств, чтобы успеть внедрить такие же эффективные меры.

Новая Зеландия объявила карантин очень рано и параллельно расширяла программу мониторинга для минимизации уровня распространения вируса. Каждый прибывший в страну с середины марта отправлялся на домашний карантин, а 19 марта страна полностью закрылась для въезда иностранцев. К 25 июля в стране зарегистрировано 1556 случаев COVID-19 и 22 смерти, выздоровели 1513 человек.

Китай тоже добился определенных успехов, применяя данную стратегию. Но консультанты BCG считают, что у многих стран не хватит сил и ресурсов поддерживать такие продолжительные и жесткие карантинные ограничения как в провинции Хубей.

Тем не менее, стратегия подавления и сдерживания все еще может помочь некоторым странам в их борьбе против пандемии, отмечает BCG. Например, Коста-Рика объявила чрезвычайное положение в конце марта и с начала апреля в стране выявляли менее 20 новых случаев коронавируса в день. Эксперты Всемирного экономического форума считают, что Коста-Рика показала один из самых успешных примеров борьбы с COVID-19 среди стран Центральной Америки.

Израиль в самом начале не смог взять под контроль распространение вируса, но позже значительно расширил программу мониторинга и к 18 маю доля положительных тестов упала ниже 1%, а средний прирост числа заболевших за неделю снизилось до 20 случаев (менее 2,5 случая на 1 миллион человек). Однако в начале июля ситуация в стране резко ухудшилась, ежедневный прирост новых случаев заражения приблизился к 1000. The Jerusalem Post пишет, что после смягчения карантина население перестало соблюдать меры предосторожности, а власти запоздало на это отреагировали.

«Добившись успеха в подавлении пика заболеваемости, эти страны сфокусировались на строгом пограничном контроле и тестировании на въезде, чтобы свести новые случаи коронавируса к минимуму. Фактически, цель каждого правительства — восстановить экономику в обществе, находящемся на изоляции», — считают эксперты BCG.

Смягчение и борьба

Подавляющее большинство стран в Европе, Южной и Северной Америке не смогли сдержать первоначальную вспышку коронавируса. BCG отмечает, что причина лежит либо в высокой плотности населения либо в позднем и не масштабном реагировании на пандемию. Столкнувшись с быстрым ростом случаев коронавируса, эти страны ввели социальное дистанцирование и карантинные ограничения, чтобы избежать перегруза систем здравоохранения.

По мнению BCG, стратегия смягчения и борьбы представляет собой долгий и неопределенный подход. Страны стремятся перезапустить экономику без увеличения давления на здравоохранение, но поскольку плотность их населения превышает возможности мониторинговой системы, они сталкиваются с риском повторного распространения коронавируса и необходимости введения карантина на локальных уровнях.

По сути, эти страны пытаются найти оптимальное решение для сохранения баланса между системой здравоохранения и экономикой, развивая при этом возможности мониторинга вируса и ожидая разработки вакцины или эффективного лечения, отмечает BCG. Лишь немногим странам удалось добиться этого и одна из них — Германия. Процентное соотношение смертельных случаев среди больных коронавирусом здесь намного ниже, чем в соседних странах. The New York Times писала, что причинами такого успеха стали массовое тестирование, достаточное количество мест в больницах (8,3 койки на каждую тысячу человек), а также соблюдение социального дистанцирования населением.

Ежедневный рост числа новых случаев коронавируса в Германии. Источник: Our World in Data.

«К сожалению, во многих развивающихся странах отсутствует необходимая инфраструктура здравоохранения или мониторинга вируса, они также не могут обеспечить продовольственную безопасность и гарантировать доходы населению до окончания пандемии коронавируса», — подчеркивает BCG.

Кроме того, как считают эксперты, стратегия смягчения и борьбы по определению обходится дорого. Здоровье населения является источником постоянной обеспокоенности, уровень безработицы растет, а экономическая активность падает.

Аналитики BCG подчеркивают, что страны, которые придерживаются этой стратегии, должны активно применять усредненные меры в регионах, районах и даже муниципалитетах, чтобы минимизировать потери здравоохранения и экономики, а также контролировать исполнение целей.

Если же вакцина или эффективное лечение не будут разработаны в ближайшее время, этим странам придется искать другую стратегию, добавляет BCG.

Поддержание и помощь

Опыт Швеции предлагает альтернативную модель: поддержание и помощь. Этот подход заключается в выборочных и добровольных мерах ограничения, чтобы защитить только уязвимые слои населения, например пожилых людей. Большая часть общества и экономики при этом остается активной. Цель состоит в том, чтобы не ограничивать распространение вируса, а управлять им для выработки коллективного иммунитета среди молодого поколения и здоровых людей.

Коллективный иммунитет формируется, когда большая часть населения (в основном между 50 и 90% населения в зависимости от заразности инфекции) вырабатывает иммунитет к вирусу или заболеванию, что позволяет приостановить его распространение. Это происходит, когда в организмах людей появляются достаточно антител, чтобы дать отпор вирусу — для этого нужно либо вакцинировать, либо переболеть вирусом.

Эксперты BCG отмечают, что пока слишком рано делать какие-то заключения касательно эффективности этой стратегии. В начале мая в Швеции количество смертей среди больных коронавирусом было намного больше, чем в других скандинавских странах. Страна также не смогла сдержать распространение заболевания в домах престарелых из-за недостатка средств защиты. Процентное соотношение случаев COVID-19 среди людей старше 70 лет вдвое больше, чем в Дании и втрое — чем в Финляндии и Норвегии.

Ежедневный рост числа новых случаев коронавируса в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. Источник: Our World in Data.

Экономическая оправданность этого подхода также остается неопределенной. Данные о мобильности населения показывают, что жители Швеции ездят за покупками, по делам и пользуются общественным транспортом на 15% меньше, чем обычно. Такое же снижение уровня мобильности наблюдается в Норвегии, в то время как в Дании и Финляндии этот показатель на 25% и 35% меньше соответственно.

Несмотря на такой рост количества смерти среди больных, эпидемия коронавируса не перегрузила систему здравоохранения Швеции. Эксперты считают, что так как этот подход менее обременительный для населения в целом, он более устойчив и со временем с большей вероятностью будет пользоваться доверием и поддержкой граждан.

Результаты опросов в Швеции в апреле показывали, что около 63% респондентов были уверены, что правительство справится с кризисом пандемии. Однако в июне этот показатель опустился до 45% из-за повторного прироста количества зараженных. В начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что при лучшей стратегии можно было бы избежать большого количества смертей.

Что дальше?

Эксперты BCG отмечают, что национальные стратегии не могут быть единственным ответом на пандемию, особенно в таких больших странах, как Индия, Россия и США. При этом на региональных уровнях в этих государствах может использоваться стратегия подавления и сдерживания.

«Ясно одно — складывается крайняя необходимость действовать быстро. Когда число заболеваний достигает определенного уровня, строгие карантинные меры и расширение мониторинга является единственным выходом из стратегии смягчения и борьбы. К сожалению, такой вариант политически или экономически невозможен во многих странах», — подчеркивается в статье.

«Учитывая нестабильность стратегии смягчения и борьбы, следующие несколько недель и месяцев будут очень критичными для стран и регионов, где население начинает терять терпение, есть риск повторных волн заражения и экономика находится в застое. Поиск лучших стратегий и мер против коронавируса не терпит отлагательства», — подытоживают аналитики BCG.