Оператор связи Beeline Uzbekistan объявил о запуске двух безлимитных интернет-пакетов в сети 4G.

Ежедневный и ежемесячный интернет-пакеты 4G UNLIM kun и 4G UNLIM oy за 10 тысяч сумов и 50 тысяч сумов соответственно предоставляют абонентам возможность пользоваться интернетом без ограничений, круглосуточно и на максимальных скоростях.

«Данный продукт — особенный. Выбор конкретной опции абонент делает сам в зависимости от того, насколько активно и для каких целей он использует интернет. Так, если ему нужен безлимитный интернет на один день или только в определенные выбранные дни, то подойдет интернет-пакет 4G UNLIM kun. Если нужен интернет без ограничений в течение всего месяца, то абонент подключает 4G UNLIM oy. Таким образом, с посуточной или ежемесячной оплатой за интернет абонент выбирает то, что ему нужно и удобно в сети 4G», — комментирует Абдулазиз Мансуров, временно исполняющий обязанности директора по маркетингу Beeline Uzbekistan.

Компанией Beeline на постоянной основе реализуется стратегия по обеспечению абонентов высокоскоростным интернетом. Технические специалисты компании понимают, что в нынешних условиях абоненты особенно нуждаются в стабильном и качественном сервисе, а также услугах мобильной связи. Ведь предоставление качественных услуг интернета дает безграничные возможности как для бизнеса и образования, так и для досуга. И поэтому весь этот период они делают все возможное для ускорения строительства и запуска новых объектов связи по всей территории страны, уделяя особое внимание труднодоступным отдаленным населенным пунктам.

Так, с начала 2020 года компания запустила более 1,6 тысячи базовых станций различных технологий. В планах компании — до конца года запустить еще не менее 1,2 тысячи новых объектов связи. Кроме того, за первое полугодие 2020 года сеть LTE выросла на 35%, что позволило не только увеличить покрытие, но и существенно нарастить емкость сети. Средняя скорость в сети LTE c начала года увеличилась на 45%. При этом за последний год трафик в LTE-сети увеличился вдвое.

Безлимитные интернет-пакеты действуют для абонентов предоплатной системы расчетов в сети 4G.

Как подключить 4G UNLIM:

на день за 10 тысяч сумов — по коду *110*55#;

на месяц за 50 тысяч сумов — по коду *110*56#.

С более подробной информацией об интернет-пакетах можно ознакомиться по ссылке.

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