Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 19360, увеличившись за пятницу на 492 (днем ранее — 489), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи подтверждены у сдавших тесты в связи с контактом с заболевшими.

В течение дня сообщено о 4 случаях смерти пациентов с коронавирусом — по 1 в Ташкенте, Джизакской, Кашкадарьинской и Наманганской областях. Общее число умерших, по данным Минздрава, составляет 106. Мы писали, что статистика учитывает не все случаи.

Число выздоровевших пациентов за день увеличилось на 323 и достигло 10472, или 54%.

Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находится 8782 человека, состояние 138 из них тяжелое, 40 — крайне тяжелое. Число находящихся на домашнем лечении не уточняется.

На карантине в домашних условиях содержится 67298 человек, в стационарных — 25802.

Источник: Минздрав.