На рынке смартфонов Узбекистана пополнение: теперь потребителям доступны камероцентричные устройства известного бренда TECNO Mobile.

Основанный в 2006 году в Гонконге, TECNO Mobile представлен на более чем 60 развивающихся рынках мира. Бренд владеет не только собственными производственными мощностями, но и R&D-центрами. За последнее десятилетие компания нашла свою нишу в создании доступных и качественных телефонов с улучшенными камерами, качественными экранами и емкими батареями.

Бренд постоянно рос, закрепился в десятке крупнейших поставщиков смартфонов в мире по версии Counterpoint и стал экспертом в разработке бюджетных решений с высококачественными АI-камерами.

Сегодня TECNO Mobile предлагает современные кастомизированные мобильные устройства для покупателей с разным уровнем дохода и потребностями. В этом и состоит его главная бизнес-философия. В продуктовом портфеле TECNO Mobile есть смартфоны, мобильные телефоны, аксессуары, планшеты.

С 2016 года TECNO Mobile является официальным партнером и поставщиком планшетов и смартфонов английского футбольного клуба Manchester City.





Важное преимущество смартфонов TECNO Mobile — акцент на расширенную гарантию сроком на 13 месяцев и официальное постгарантийное обслуживание для всех устройств по всему миру. Помимо этого, смартфоны компании имеют сертификат Google Mobile Services (GMS). Это подтверждение того, что устройства соответствуют всем требованиям Google и операционная система телефонов будет регулярно обновляться и корректно работать.

Модельный ряд смартфонов TECNO Mobile объединяет молодежные линейки, премиальные модели, ультрабюджетные решения, камероцентричные продукты.

В Узбекистане TECNO Mobile представлен рядом двухсимочных моделей, которые уже успели себя зарекомендовать в России, Украине, Казахстане и Беларуси — Pouvoir 3 Air, Spark 4, Camon 12 и Сamon 12 Air.





Характерной чертой Pouvoir 3 Air является мощная батарея: одного заряда телефона достаточно для четырех дней работы в обычном режиме. У смартфона шестидюймовый FullView-экран с узкими рамками, сканер отпечатка пальцев и возможность разблокировки лицом. Обе сим-карты могут быть одновременно подключены к сети 4G LTE. Таким образом, на телефоне всегда будет работать интернет, даже при технических сбоях у одного из операторов мобильной связи.

Spark 4 — это модель из молодежной линейки Spark с ярким градиентным дизайном, качественным дисплеем с вырезом формата «капля» и тройной АІ-камерой, которая поддерживает умное определение сцен съемки. В этом телефоне режим боке доступен даже для групповых фотографий. Режим HDR 2.0 выравнивает степень освещенности и яркости объектов и позволяет делать качественные снимки с хорошей детализацией при любом освещении.

Телефоны из серии Camon — это современные качественные камерофоны со стильным дизайном. С их помощью можно проводить макросъемку, делать широкоугольные фото с углом обзора 120°, снимать в режиме боке и получать сверхчеткие снимки в различных условиях.

У Сamon 12 двойная регулируемая вспышка передней камеры спрятана в экране, что экономит рабочее пространство. А у Сamon 12 Air удалось максимально увеличить полезную площадь дисплея за счет точечного выреза под камеру. Режим ретуши в этих телефонах доступен не только для фото, но и во время видеосъемки или проведения видеочата.





Помимо перечисленных моделей, на рынке Узбекистана уже в июле появится супербюджетная линейка смартфонов РОР. Телефоны доступны даже для потребителей с наиболее скромным бюджетом. В продажу также поступят новые модели из молодежной серии SPARK.

Где купить TECNO Mobile в Узбекистане

Смартфоны TECNO Mobile можно купить в различных сетях магазинов бытовой техники и электроники, онлайн-магазинах, а также на технорынках Ташкента и в областных центрах республики.

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