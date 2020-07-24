Проект постановления президента о поддержке негосударственных образовательных организаций (НОО) в период пандемии коронавируса опубликован для общественного обсуждения.

Как сообщили «Газете.uz» в Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров, документ был разработан совместно министерствами дошкольного, народного, высшего и среднего специального образования.По данным инспекции, за последние два года количество НОО в стране увеличилось почти в шесть раз до 2893, однако условия пандемии «нанесли серьезный ущерб их деятельности».

В проекте документа для НОО, которые работают в Узбекистане и имеют лицензию, предлагается до 1 января 2021 года:

продлить сроки взыскания существующей задолженности по налогам, пеням и штрафам, начисленным на 15 июля 2020 года;

снизить ставку социального налога с 12% до 1%.

Кроме того, банкам планируется рекомендовать продлить сроки выплаты кредитов, полученных НОО по основному долгу и процентам по кредитам, а также прекратить применение штрафных санкций и мер взыскания залога по просроченным кредитам.

Министерству финансов предлагается выделить из средств Антикризисного фонда единовременную субсидию для выплаты ежемесячной зарплаты работникам НОО (за исключением высших учебных заведений) и проконтролировать ее целевое использование. Выплаты планируется начислять с 1 июля до принятия решения Спецкомиссии, которым НОО разрешат возобновить работу.

При этом предлагается применить:

а) в негосударственных дошкольных образовательных организациях:

для должности директора базовую тарифную ставку директора государственной ДОО, относящейся к I группе по количеству воспитанников;

для должности воспитателя базовую тарифную ставку воспитателя с высшим образованием государственной ДОО;

для должности помощника воспитателя базовую тарифную ставку помощника воспитателя с высшим или средним специальным, профессиональным педагогическим образованием государственной ДОО;

б) в негосударственных общеобразовательных организациях:

для должности руководителей базовые тарифные ставки, установленные по соответствующим должностям государственной общеобразовательной организации, относящейся к I группе по количеству учащихся;

для должности учителя базовую тарифную ставку учителя первой квалификационной категории государственной общеобразовательной организации;

в) для должностей остальных сотрудников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций минимальный размер заработной платы в установленном порядке.

Министерству народного образования и Инспекции по надзору за качеством образования также планируется поручить в двухмесячный срок разработать Положение об организации дистанционного (онлайн) образования в сфере общего образования.