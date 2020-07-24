Трудовые мигранты из Узбекистана спасли двухлетнего мальчика, выпавшего из окна дома в подмосковном Подольске, сообщило издание «РИАОМО-Подольск».

Ребенок перевесился через перила балкона на четвертом этаже и провисел порядка 20 минут. Мальчика заметили соседи и позвали на помощь работавших неподалеку сотрудников управляющей компании. Они растянули снизу сброшенное одеяло, в результате ребенок не пострадал.

В ГУ МВД по Московской области отметили, что полицейские долго не могли попасть в квартиру, в которой проживает ребенок. Дверь в итоге вскрыли сотрудники МЧС.

«В квартире находилась 21-летняя мать малыша с признаками алкогольного опьянения и ее младший сын 2019 года рождения. Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствия старшего сына», — сообщили в ведомстве.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности». Сейчас оба мальчика находятся в Подольской детской городской больнице.

Рабочих — Бекмурода Турдалиева, Элбека Салиева, Заирбека Джурабаева и Фахридина Рисбаева — поблагодарил глава Подольска Николай Пестов. Руководство следственного управления по Московской области также поблагодарило мужчин и вручило подарки.