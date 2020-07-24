До недавнего времени собрать счета по коммунальным услугам было той еще головной болью. А чтобы их оплатить, нужно было собираться чуть ли не в кругосветное путешествие. Кажется, что уже давно позади времена, когда платить за свет, газ, воду, телефон и интернет приходилось по разным инстанциям, но это не так. Люди до сих пор мучаются в очередях в душных коридорах и тратят много времени на походы между отделениями. В народе знают: вышел платить за коммуналку — день потерян.





С появлением платежных систем ситуация немного улучшилась. Часть пользователей смартфонов перешли в онлайн. Но картина на местах не изменилась: все те же очереди, но немного меньше молодежи. Родители до сих пор по привычке собирают бумажные квитанции, а те немногие из них, что предпочитают смартфоны, путаются в электронных квитанциях. Даже в мобильных приложениях нет универсального способа упорядочить счета. По крайней мере, так было раньше.





Там, где есть задача, рано или поздно появляется решение. Мобильное приложение «Капиталбанка» Apelsin внедрило систему «Мой дом». Теперь в приложении можно собрать и сгруппировать все коммунальные услуги, городской телефон, интернет — все необходимое в одном месте. Можно самостоятельно собрать и создать раздел, дать ему имя, добавить все услуги и следить за состоянием баланса. Благодаря этому всегда можно узнать, где есть задолженность, а где еще осталась предоплата. Баланс отображается в реальном времени, поэтому после оплаты он моментально будет меняться.

В «Моем доме» можно создавать несколько разделов. Здесь можно оплачивать и контролировать счета по каждой своей квартире или дому, а также помогать с оплатой родителям. Управлять финансами и держать счета в порядке — просто.

Воспользоваться функцией можно в приложении или на сайте.

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