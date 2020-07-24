Курбан хайит в Узбекистане будет отмечаться в пятницу 31 июля. Постановление об этом в пятницу подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

«Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2020 году первого дня Курбан хайита с 31 июля (пятница), 31 июля широко отметить в стране как праздник Курбан хайит», — говорится в сообщении.

Дополнительных выходных дней не предусмотрено.

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи, Комитетом по делам религии при Кабмине, а также общественными организациями поручено осуществить соответствующие меры по проведению Курбан хайита с соблюдением требований карантина в соответствии с национальными и религиозными традициями народа