За первое полугодие экономические суды рассмотрели 51727 дел и приняли судебные решения о взыскании в пользу истцов 2,9 трлн сумов. Количество рассмотренных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 45,8%, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Наибольшее количество дел рассмотрено экономическими судами Ташкента, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Наманганской, Андижанской и Джизакской областей.

Большая часть дел — 24326 — были рассмотрены непосредственно на местах в выездных судебных заседаниях. В режиме видеоконференцсвязи рассмотрено 1294 дела, что позволило сэкономить средства сторон на сумму более 926 млн сумов.

Рассмотрены 14255 дел, касающихся защиты прав субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, в их пользу взысканы средства на сумму 824,7 млрд сумов.

Основную часть дел, рассмотренных экономическими судами, составили дела, вытекающие из договоров о поставке продукции, контрактации, кредите и оказании коммунальных услуг.

Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда рассмотрела 302 надзорные жалобы и протеста, отменила 147 решений, принятых нижестоящими судами, и изменила 36 судебных актов.