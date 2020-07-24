24 июля в Джизакской области произошло два ДТП со смертельным исходом. сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Примерно в 17:00 на 10-м километре автодороги 4R-43A, пролегающей по территории махалинского схода граждан «Лалмикор» Галляаральского района, водитель Lacetti 33-летний О. Ж. наехал на 5-летнюю девочку, переходившую дорогу. Девочка с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончалась.





Второй инцидент случился около 16:00 в махаллинском сходе граждан «Сайхон» недалеко от Джизака. Два 18-летних парня — А. С. и Б. В. — договорились с водителем «ЗиЛ» 21-летним С. Б. проехать 200 метров, повиснув на лестнице борта грузовика. А. С., не дожидаясь остановки автомобиля, спрыгнул с него и при приземлении ударился головой об асфальт, в результате чего скончался.