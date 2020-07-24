Один человек погиб, двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Гулистане Сырдарьинской области 23 июля, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

ДТП произошло в 19:30 на 111-м км автодороги M-34. Водитель Nexia Г. К. (1989 г. р.) не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Sinotruk Howo, который в этом время разворачивался в положенном месте.

В результате столкновения водитель Nexia скончался в больнице от полученных травм. Двое пассажиров автомобиля Б. Т. и М. Б. (оба — 2000 г. р.) были госпитализированы.

Следственное управление при УВД Сырдарьинской области проводит доследственную проверку инцидента.