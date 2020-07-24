Китай потребовал закрыть американское генконсульство в китайском городе Чэнду в течение 72 часов в качестве ответной меры на решение американской стороны, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного редактора государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду. Насколько я знаю, в соответствии с (дипломатическим — ред.) принципом взаимности, китайская сторона также дала 72 часа на закрытие. Китайская сторона оповестила американскую в пятницу утром по пекинскому времени. Это означает, что консульство США в Чэнду будет закрыто утром в понедельник», — написал журналист в Twitter.

МИД Китая назвал требование о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнули в ведомстве.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД Китая назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.