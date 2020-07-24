Три работника «Бухоро махсус сув курилиш» погибли при проводке канализации на строящемся многоэтажном объекте по улице А. Жомий в Бухаре 24 июля, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Рабочие — 47-летний А. К. и 45-летний С. Б. — опустились в колодец канализации, где потеряли сознание от скопившихся там ядовитых газов. Спустившиеся следом за ними сначала 27-летний З. Ш., а затем 41-летний С. А. также отравились и потеряли сознание.

Усилиями прохожих с колодца удалось вытащить лишь С. А., его госпитализировали. Остальные трое рабочих скончались на месте.

По факту происшествия ведется доследственная проверка.