Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии, которые внесли вклад в сдерживание распространения коронавирусной инфекции, охрану здоровья и сохранение жизни людей.

В список награжденных вошли 258 человек. Из них 6 человек награждены посмертно медалью «Жасорат»:

Зулфия Юлдашовна Джуманиязова — старшая медсестра отделения неврологии Каракалпакского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи;

Шавкат Насирович Нафасов — начальник отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД;

Феруза Аскаровна Тухтаева — старшая медсестра семейной поликлиники №18 Алмазарского района Ташкента;

Алишер Ташкуватович Уралов — врач ультразвуковой диагностики центральной поликлиники Яккасарайского района Ташкента;

Ботир Жабборович Хамракулов — заместитель директора по лечебному делу Джизакского филиала РНЦЭМП;

Аълохон Абзалович Шамахмудов — заместитель начальника отдела финансов и материально-тезнического обеспечения ГУВД Ташкента.

Полный список награжденных