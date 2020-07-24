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Афиша на выходные
25 и 26 июля
Да, карантин достал. Да, жизнь теряет краски, а лето проносится с невероятной скоростью…
Предлагаем не унывать и найти плюсы в настоящем. Тем более, что мы подготовили подборку интересных занятий на эти выходные.
Посетить онлайн:
Бесплатный онлайн-фестиваль Comic-Con@Home
до 31 июля
Онлайн-трансляция хореографического проекта «Сила стихий»
до 31 июля
Онлайн-концерт «Поэзия и музыка»
до 31 июля
Онлайн-трансляция спектакля «Волшебник страны Оз»
до 31 июля
Онлайн-лекция «Монеты и автоматы»
до 31 июля
Бесплатный онлайн-тренинг «6 признаков ментального Wellness»
25 июля в 14:00
Онлайн-концерт «Сто дней одиночества»
до 31 июля
Пересмотреть фильм или сериал:
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