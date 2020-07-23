Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщило РБК со ссылкой на Reuters.

По словам эксперта, «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем людей начнут прививать". Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности, отметил Райан.

Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он.

Вакцины от коронавируса разрабатываются в нескольких странах, в том числе в Китае, России, Великобритании и США. Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний препарата еще в середине марта, а также пообещали, что он станет доступным всему миру после того, как тестирования завершатся.

В апреле в США начались первые испытания вакцины на людях. В середине июля стало известно об итогах первой фазы клинических испытаний препарата от компании Moderna: они показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.

В России испытаниями занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина последнего тестируется на добровольцах в Сеченовском университете и в военном госпитале Бурденко, в настоящее время испытания вышли на вторую стадию, препарат, по словам главы Минздрава Михаилв Мурашко, демонстрирует эффективность.