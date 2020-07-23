Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщило РБК со ссылкой на Reuters.
По словам эксперта, «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем людей начнут прививать". Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности, отметил Райан.
Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он.
Вакцины от коронавируса разрабатываются в нескольких странах, в том числе в Китае, России, Великобритании и США. Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний препарата еще в середине марта, а также пообещали, что он станет доступным всему миру после того, как тестирования завершатся.
В апреле в США начались первые испытания вакцины на людях. В середине июля стало известно об итогах первой фазы клинических испытаний препарата от компании Moderna: они показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
В России испытаниями занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина последнего тестируется на добровольцах в Сеченовском университете и в военном госпитале Бурденко, в настоящее время испытания вышли на вторую стадию, препарат, по словам главы Минздрава Михаилв Мурашко, демонстрирует эффективность.
Комил Рахманкулов
Поэтому нужно отменить жесткий карантин, подготовить койко-места для тяжелобольных и жить обычной жизнью соблюдая меры предосторожности.
В Нью Йорке метро и общественный транспорт работали и продолжают работать несмотря на огромное число смертей и больных. Хотя у многих там есть машины, а те у кого нет машины могут взять ее в кар-шаринге.
Сами врачи говорят (например Азиза Ходжаева), что жесткий карантин бессмыслен и нужен коллективный иммунитет, который формируется только у переболевших или инфицированных.
Для власти ничего не изменилось. Президент, премьер, кабмин, парламент и прочие чиновники РАБОТАЮТ, их не отправили в отпуск без содержания, им не урезали зарплаты и выплаты, они могут передвигаться на машине в любое время суток, они почти каждый день подправляют свои прически и стрижки хотя парикмахерские не работают. На них никакие ограничения не распространяются, хотя они ничего полезного не создают, товары не производят, услуги не оказывают. Они только и сидят на шее народа. Они во всем винят народ. Каждый день проводят какие то совещания, толкают речи. Ну и между делами берут кредиты, которые сами возвращать не будут