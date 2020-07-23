Министерство здравоохранения Узбекистана объявило о наборе медицинских работников в Специализированную многопрофильную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области.

На работу приглашаются врачи следующих специальностей:

анестезиолог-реаниматолог;

инфекционист;

эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-рентгенолог и врачи по другим специальностям;

Кроме того, требуются медсестры в реанимацию и палатные отделения, а также средние и младшие медицинские работники по другим направлениям.

За двухнедельную смену предлагается заработная плата в следующем размере (оплата будет производиться на месте работы):

врачам — 25 млн сумов;

медсестрам — 15 млн сумов;

младшим медицинским работникам — 10 млн сумов.

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел кадров Минздрава или по телефонам: 71−241−12−02, 71−241−18−70, 71−241−54−54.