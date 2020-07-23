С января по март в Узбекистан с целью туризма въехали 1,2 миллиона иностранных граждан. С апреля по июнь этот показатель снизился до 2100 человек. Выехали из страны с туристическими целями в I квартале 1,4 миллиона граждан Узбекистана, с момента закрытия границ — 3500 человек, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Несмотря на объявление пандемии и прекращение авиа- и железнодорожного сообщения, спад в сфере туризма наблюдался уже в январе, отмечают в комитете. Так, показатели первого полугодия 2020 года по количеству выехавших и въехавших лиц снизились примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большую часть иностранцев (95,5%), прибывших в Узбекистан за указанный период, составили граждане из стран СНГ. Граждане Узбекистана также в основном выезжали в соседние страны (92,7%).

Основная часть въехавших в Узбекистан иностранцев и выехавших из страны граждан целью поездки называла «посещение родственников», отмечает Госкомстат.

Напомним, с 16 марта Узбекистан прекратил авиа- и железнодорожное сообщение с всеми иностранными государствами. Для возвращения граждан Узбекистана в страну и выезда иностранцев организуются чартерные рейсы.