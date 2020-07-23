Модернизация танка Т-64 будет проведена в Вооруженных силах Узбекистана на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, сообщила пресс-служба Государственного комитета по оборонной промышленности.

Опытная модернизация Т-64 была осуществлена на производственной базе бронетанкового ремонтного завода Министерства обороны. В частности, проведена замена двигателя 5ТДФ на V-образный двигатель В-84, что позволило увеличить его мощность на 140 лошадиных сил и приспособить танк к преодолению любых естественных препятствий.

Корпус танка также был усилен дополнительной броней, установлены динамические защитные коробки и новые цифровые радиостанции Hytera, выпускаемые в Узбекистане.

«По результатам испытаний танк Т-64МV по отдельным техническим характеристикам не уступает танку Т-72. Следует отметить, что в развитых странах также продвигают принцип модернизации имеющихся на вооружении своих армий танков вместо приобретения новых», — добавили в Госкомоборонпроме.